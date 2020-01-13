В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва

ХАБАРОВСК , 13 янв — РИА Новости. В Хабаровске из-за сообщений о "минировании" эвакуировали школы и один детский сад. Из зданий вывели около 62 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Эвакуировано 70 школ, которые расположены в 79 зданиях, и один детский сад, который является филиалом школы. Это все школы города", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, детей размещают в административных зданиях. В понедельник утром в Хабаровске 21 градус мороза.
Взрывотехники проверяют помещения, пока никаких опасных предметов не обнаружено.
Сообщения о "минировании" в разных городах России, в том числе Дальнего Востока, возникают регулярно, но всегда оказываются ложными.
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