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2020-01-13T11:25+0300
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В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва
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РИА Новости

В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва

03:04 13.01.2020 (обновлено: 11:25 13.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК , 13 янв — РИА Новости. В Хабаровске из-за сообщений о "минировании" эвакуировали школы и один детский сад. Из зданий вывели около 62 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

"Эвакуировано 70 школ, которые расположены в 79 зданиях, и один детский сад, который является филиалом школы. Это все школы города", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, детей размещают в административных зданиях. В понедельник утром в Хабаровске 21 градус мороза.
Взрывотехники проверяют помещения, пока никаких опасных предметов не обнаружено.
Сообщения о "минировании" в разных городах России, в том числе Дальнего Востока, возникают регулярно, но всегда оказываются ложными.
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13813910928
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ХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Какая власть - такие и дети у неё. Власть завралась до предела, вот и детки повторяют их враньё только в другом направлении.
13 января, 05:02
ВпВсё помню! Дедушка
3100036
Полицаи у нас только бездельничают и ни за что не желают отвечать, как сам "неповторимый".
13 января, 05:03
ВпВсё помню! Дедушка
2100020
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