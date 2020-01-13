США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в этом году, но даже если сделки не будет, Вашингтон намерен сократить контингент в Афганистане.
"Афганские силы сейчас справляются лучше, и я думаю, что в какой-то момент в скором времени с соглашением или без соглашения мы сократим наше военное присутствие в Афганистане", - заявил О'Брайен в интервью порталу Axios.
Отвечая на вопрос о том, намерен ли Трамп заключить соглашение с "Талибаном" до выборов президента в США, О'Брайен заявил, что это может произойти в этом году.
"Я не сужу вещи, основываясь на том, когда пройдут выборы, но я думаю, что, вероятно, что сделка будет в этом году. Мы работаем над ней. Но это должна быть хорошая сделка.", - сообщил советник Трампа.
Ранее представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
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