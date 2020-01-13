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США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году
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РИА Новости

США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году

02:40 13.01.2020
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© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в этом году, но даже если сделки не будет, Вашингтон намерен сократить контингент в Афганистане.

"Афганские силы сейчас справляются лучше, и я думаю, что в какой-то момент в скором времени с соглашением или без соглашения мы сократим наше военное присутствие в Афганистане", - заявил О'Брайен в интервью порталу Axios.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Трамп заключить соглашение с "Талибаном" до выборов президента в США, О'Брайен заявил, что это может произойти в этом году.
"Я не сужу вещи, основываясь на том, когда пройдут выборы, но я думаю, что, вероятно, что сделка будет в этом году. Мы работаем над ней. Но это должна быть хорошая сделка.", - сообщил советник Трампа.
Ранее представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции. 12 ноября 2018
24 декабря 2019, 15:01
В МИД России надеются, что США и Талибан подпишут соглашение в январе
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Дональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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