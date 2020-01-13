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США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме
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РИА Новости

США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме

02:17 13.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с предложением возобновить переговоры, которые были остановлены в октябре, заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.

"Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал он в интервью изданию Axios.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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