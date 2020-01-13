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В Киеве рассказали о возвращении тел погибших в авиакатастрофе в Иране
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РИА Новости

В Киеве рассказали о возвращении тел погибших в авиакатастрофе в Иране

01:49 13.01.2020 (обновлено: 04:52 13.01.2020)
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана с телами всех одиннадцати украинцев, погибших в авиакатастрофе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

"Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур, и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе", - написал Данилов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что для этого работают все необходимые специалисты.
"При необходимости будут направляться дополнительные силы", - заключил Данилов.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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