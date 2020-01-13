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2020-01-13T08:26+0300
https://ria.ru/20200113/1563348080.html
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
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РИА Новости

Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна

01:08 13.01.2020 (обновлено: 08:26 13.01.2020)
644312
© StarPro Кадр из видео группы "На-На" на песню "Зинаида"
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
© StarPro
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
"Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка "приложения" — он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти", — предположил травматолог.
Ксения Пунтус
Вчера, 16:32
Коллега Ксении Пунтус пожаловалась на травлю модели в Instagram
По его словам, подобные инциденты происходят достаточно часто. Врач добавил, что люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, зачастую хотят подышать свежим воздухом, из-за чего могут выпасть из окна.
При этом дворник, который обнаружил Пунтус, рассказал "Пятому каналу", что не заметил у пострадавшей признаков алкогольного опьянения. "Потому что я же рядом с ней разговаривал, если б было, я унюхал бы", — отметил мужчина.
Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что Пунтус выпала из окна. Утверждается, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.
Модель сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, она снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Вчера, 20:08
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
39803712443326
Обсудить 52
Ксения ПунтусМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А кто это вообще? Я и знать не знаю... Мало ли в Москве выпадает людей из окон домов.... И Риа новости меня удивили.... Это точно заглавная страница новостей. Даже Путин отдыхает нервно в стороне...
13 января, 01:33
Влад С
2511311010
А врач не объяснил почему тут форсят эту тему изо всех сил?
13 января, 01:10
sFsupreme Fx
191121124
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