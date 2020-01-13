Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с " Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с " Пятым каналом " прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы

"Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка "приложения" — он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти", — предположил травматолог.

По его словам, подобные инциденты происходят достаточно часто. Врач добавил, что люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, зачастую хотят подышать свежим воздухом, из-за чего могут выпасть из окна.

При этом дворник, который обнаружил Пунтус, рассказал "Пятому каналу", что не заметил у пострадавшей признаков алкогольного опьянения. "Потому что я же рядом с ней разговаривал, если б было, я унюхал бы", — отметил мужчина.

Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что Пунтус выпала из окна. Утверждается, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.