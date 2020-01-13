Историк отметил боевой опыт СССР при штурме Кенигсберга в 1945 году

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Советские части во время Восточно-Прусской операции опирались на выработанный в ходе войны опыт, что позволяло максимально сократить потери, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Восточно-Прусская операции началась ровно 75 лет назад – 13 января 1945 года.
"Во время Восточно-Прусской операции советские части опирались на выработанный в ходе войны опыт, вовсе не действовали так, как показывают в современных фильмах о войне, где режиссеры изображают бегущих нестройной толпой на вражеские пулеметы красноармейцев", - сказал Никифоров.
Историк сообщил, что в каждом полку был подготовлен штурмовой отряд, в состав которого включался стрелковый батальон, саперная рота, рота танков, огнеметный взвод, батарея минометов, самоходные орудия.
"Стрелковые взводы этих отрядов имели противотанковые гранаты, дымовые шашки, "кошки" для подрыва мин, ножницы, топоры, и другое снаряжение. Одним словом, были хорошо подготовлены для боя", - утверждает Никифоров.
"Тем не менее, наступление в Восточной Пруссии длилось долго, бои были крайне ожесточенные, поэтому общие потери Красной армии были велики и составили 126 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести, а также 458 тысяч ранеными", - сообщил начальник научного отдела РВИО.