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Блумберг заявил, что тратит все деньги, чтобы избавиться от Трампа
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РИА Новости

Блумберг заявил, что тратит все деньги, чтобы избавиться от Трампа

00:43 13.01.2020 (обновлено: 10:47 13.01.2020)
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© AP Photo / Teresa CrawfordКандидат в президенты США Майкл Блумберг
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
© AP Photo / Teresa Crawford
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты США миллиардер Майкл Блумберг заявил, что тратит все свои деньги, чтобы избавиться от американского лидера Дональда Трампа.

"Главная цель — избавиться от Дональда Трампа. Я трачу все свои деньги, чтобы избавиться от Трампа... Вы хотите, чтобы я тратил больше или меньше? На этом всё", — сказал Блумберг в интервью агентству Рейтер.

Блумберг вступил в предвыборную гонку в ноябре и, по сообщениям СМИ, потратил на телевизионную рекламу более 200 миллионов долларов. Блумберг является одним из активных противников Трампа и идет на выборы с обещанием победить его. Однако для выдвижения единым кандидатом от демократов политик должен сначала получить поддержку избирателей на внутрипартийных выборах (праймериз), а затем большинство голосов делегатов партийного съезда в июле. Пока, по данным опросов, Блумберг занимает лишь пятое место среди однопартийцев, уступая более 20% лидеру гонки Джо Байдену.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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