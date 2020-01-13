Историк рассказал о Восточно-Прусской операции, начавшейся в 1945 году

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Восточно-Прусская операция стала самой продолжительной в последний год войны, она длилась более четырех месяцев, поскольку проводилась на очень сложном театре, немцы создали мощные оборонительные рубежи, рассказал РИА Новости начальник научного отдела Восточно-Прусская операция стала самой продолжительной в последний год войны, она длилась более четырех месяцев, поскольку проводилась на очень сложном театре, немцы создали мощные оборонительные рубежи, рассказал РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Восточно-Прусская операции началась ровно 75 лет назад – 13 января 1945 года.

"Восточно-Прусская операция стала самой продолжительной в последний год войны, продолжалась более четырех месяцев с 13 января до 25 апреля, поскольку проводилась на очень сложном театре для ведения наступления. На этом направлении большое количество рек, озер, каналов, к 1945 году немцам удалось создать здесь мощную систему укреплений, в которой было семь оборонительных рубежей, Были модернизированы и включены в систему огневых позиций даже старые крепости", - отметил Никифоров.

Историк напомнил, что здесь до 1944 года располагалась главная ставка Гитлера – Вольфшанце, здесь задолго до начала наступления советских войск были созданы мощные оборонительные рубежи.

"Еще накануне войны Генеральный штаб Красной армии пришел к выводу, что наступление Красной армии в Восточной Пруссии, вполне вероятно, должно будет "привести к затяжным боям". На этом направлении немцам удалось сосредоточить крупную группировку, которая насчитывала около 600 тысяч человек; кроме того, около 200 тысяч было мобилизовано в подразделения фольксштума, с советской стороны в боях в Восточной Пруссии приняли участие около 1,7 миллиона советских солдат и офицеров", - заявил Никифоров.

По мнению историка, с большим мастерством было организовано взятие Кенигсберга. "Создав вокруг города несколько сплошных линий инженерных заграждений и минных полей, они (немцы - ред.) надеялись превратить город в неприступную крепость. Но штурм был организован и проведен так решительно и с таким мастерством, что сами немцы были ошеломлены и сдались за четверо суток", - сказал Никифоров.

Он добавил, что причиной стало не только возросшее к концу войны мастерство советских войск, но и сосредоточение советским командованием на этом направлении значительного количества артиллерии и авиации.