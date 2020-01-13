Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый приказ Новый приказ Минздрава об изменениях в оказании медпомощи пожилым людям не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь для них, порядок ее оказания прописан в другом документе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.

"Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП) с применением специализированной информационной системы утвержден приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 930н (далее – Порядок) и в соответствии с Перечнем видов ВМП, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В данном документе не предусмотрено ограничений для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с возрастом пациента, уточнили в пресс-службе.

"Таким образом, всем гражданам Российской Федерации, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в утверждённый в установленном порядке перечень видов ВМП, в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю и включенной в соответствующий перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том числе в гериатрическом центре",- пояснили в министерстве.