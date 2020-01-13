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2020-01-13T00:34+0300
https://ria.ru/20200113/1563347096.html
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
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РИА Новости

Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

00:34 13.01.2020
21353
© Depositphotos / chanawitПациент перед операцией
Пациент перед операцией
© Depositphotos / chanawit
Пациент перед операцией. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый приказ Минздрава об изменениях в оказании медпомощи пожилым людям не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь для них, порядок ее оказания прописан в другом документе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
"Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП) с применением специализированной информационной системы утвержден приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 930н (далее – Порядок) и в соответствии с Перечнем видов ВМП, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В данном документе не предусмотрено ограничений для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с возрастом пациента, уточнили в пресс-службе.
"Таким образом, всем гражданам Российской Федерации, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в утверждённый в установленном порядке перечень видов ВМП, в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю и включенной в соответствующий перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том числе в гериатрическом центре",- пояснили в министерстве.
Приказом Минздрава об изменениях в порядке организации медицинской помощи по профилю "гериатрия", который был утвержден в конце декабря, уточняется понятие "пациенты пожилого и старческого возраста", определяется маршрутизация этих пациентов, предусматривается создание гериатрических центров, а также дополняется список показаний к госпитализации, отметили в пресс-службе.
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316631257
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Всё логично. А то вдруг ещё до выплаты пенсии доживём...
13 января, 06:33
IAIvan Artemov
1620023
Сначала продлили выход на пенсию, что бы как то повыжать ещё с людей здоровья. Ну а теперь и в лечении можно тоже отказать. Так и так мол помрёте. Это хамское отношение к старшему поколению. Только так и назвать это можно.
13 января, 08:28
Вячеслав Гаджиев
2100001
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