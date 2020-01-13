Саррадж и Хафтар в ближайшее время могут посетить Москву

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в ближайшее время могут посетить Москву для обсуждения с российским руководством дальнейшего урегулирования в Ливии, сообщил РИА Новости Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"По моим сведениям, премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Высшего госсовета ПНС Халед Мишри в ближайшее время прибудут в Москву для переговоров, в центре внимания которых будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии. В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа" , - сказал Деньгов.

"Глава ЛНА Халифа Хафтар и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех также прибудут в Москву для переговоров по той же теме", - отметил он.

По словам Деньгова, будут ли Саррадж и Хафтара встречаться между собой - "пока не известно".

"Но по отдельности у них пройдут встречи с российским руководством, а также с представителями турецкой делегации, которая взаимодействует с РФ по данному направлению. Скорее всего, наблюдателями на переговорах выступят представители ОАЭ и Египта", - заявил Деньгов.

В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.