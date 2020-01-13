Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T00:20+0300
https://ria.ru/20200113/1563346969.html
Саррадж и Хафтар в ближайшее время могут посетить Москву
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/78/1559807899_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_501b96b350634edbfa46813596206843.jpg
РИА Новости

Саррадж и Хафтар в ближайшее время могут посетить Москву

00:20 13.01.2020
723
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в ближайшее время могут посетить Москву для обсуждения с российским руководством дальнейшего урегулирования в Ливии, сообщил РИА Новости Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"По моим сведениям, премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Высшего госсовета ПНС Халед Мишри в ближайшее время прибудут в Москву для переговоров, в центре внимания которых будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии. В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа" , - сказал Деньгов.
"Глава ЛНА Халифа Хафтар и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех также прибудут в Москву для переговоров по той же теме", - отметил он.
По словам Деньгова, будут ли Саррадж и Хафтара встречаться между собой - "пока не известно".
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Вчера, 18:24
Армия Хафтара заявила, что сбила турецкий беспилотник
"Но по отдельности у них пройдут встречи с российским руководством, а также с представителями турецкой делегации, которая взаимодействует с РФ по данному направлению. Скорее всего, наблюдателями на переговорах выступят представители ОАЭ и Египта", - заявил Деньгов.
В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Вчера, 15:22
Армия Хафтара задержала итальянское судно
2112001
Обсудить 0
МоскваФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияРоссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Египет поддержал прекращение огня в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар прибывает в Москву для переговоров с Сарраджем
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Блумберг заявил, что тратит все деньги, чтобы избавиться от Трампа
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Политика Абхазии по отношению к России сохранится, считают в Совфеде
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Путин и Макрон договорились продолжать личные контакты
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
СП видит дефицит арктических судов для перевозок по Севморпути
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент Ирана обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в регионе
КНДР
США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме
Восточно-Прусская наступательная операция. Подразделение самоходных установок СУ 76-М на марше под Кёнигсбергом. 1945 год
Историк рассказал о Восточно-Прусской операции, начавшейся в 1945 году
Автомобили
СП предложила правительству внести изменения в нацпроект по дорогам
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал Ирак наказать виновных в атаке на военную базу "Балад"
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Администрация Хаджимбы не согласна с назначением повторных выборов
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Счетная палата раскритиковала порядок финансирования нацпроекта по МСП
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Переговоры в Москве о соглашении по Ливии продолжаются шесть часов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
19:31В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Лента новостейМолния