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https://ria.ru/20200113/1563346943.html
Россиянам через шесть лет будет некуда выбрасывать мусор, заявили в СП
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РИА Новости

Россиянам через шесть лет будет некуда выбрасывать мусор, заявили в СП

00:31 13.01.2020
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© Фото : группа "ВКонтакте" "Подслушано во Владимире"Мусор на улице
Мусор на улице
© Фото : группа "ВКонтакте" "Подслушано во Владимире"
Мусор на улице. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Объем мусора в России увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет в стране закончатся полигоны для захоронения бытовых отходов, говорится в материалах Счётной палаты РФ по итогам мониторинга нацпроекта "Экология".
"Объем коммунальных отходов увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет не останется полигонов для их размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного раньше", - отмечают аудиторы. В частности, в Камчатском, Приморском и Алтайском краях, Чукотском автономном округе, в Республике Мордовия, Ленинградской и Московской областях остаточная емкость полигонов будет исчерпана уже в ближайшее время.
Аудиторы рассмотрели реализацию реформы по обращению с ТКО, которая стартовала в РФ год назад, и пришли к выводу, что принимаемых мер недостаточно. В частности, федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО" не содержит необходимых стимулов и мер для раздельного сбора отходов и их вторичной переработки.
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"При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, … существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с ТКО", - предупреждает СП.
Однако главную проблему для экологии в России составляет не этот мусор, а отходы, которые образуются при добыче полезных ископаемых. СП ссылается на данные национальной стратегии экологической безопасности, согласной которым, в России ежегодно образуется примерно 4 миллиарда тонн отходов производства и потребления, из которых 55–60 миллионов тонн составляют твердые коммунальные отходы.
"Увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 тысяч санкционированных объектов размещения отходов занимают территории общей площадью примерно 4 миллиона гектаров, и которые ежегодно увеличиваются на 300–400 тысяч гектаров", – говорится в документе.
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