Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T00:30+0300
https://ria.ru/20200113/1563346920.html
Счетная палата раскритиковала порядок финансирования нацпроекта по МСП
https://cdn23.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_0:1:1001:564_1036x0_80_0_0_dd5a077db4f996a7b63fcc9d386e7218.jpg
РИА Новости

Счетная палата раскритиковала порядок финансирования нацпроекта по МСП

00:30 13.01.2020
669
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бюджетными средствами на поддержку малого бизнеса в РФ в рамках соответствующего нацпроекта распоряжаются не те люди, которые несут ответственность за его выполнение, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Бюджетные ассигнования на реализацию нацпроекта по состоянию на 1 ноября 2019 года были исполнены на 62,6% и составляли 37,9 миллиарда рублей, отмечают аудиторы.
"Существует проблема в управлении национальным проектом МСП, которая выражается в том, что получатели субсидий не отвечают за достижение целевых показателей национального проекта (численность занятых в сфере МСП, доля МСП в ВВП, доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте), а лица, ответственные за достижение указанных показателей, не влияют на распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности получателей ресурсов", – говорится в материалах контрольного ведомства.
Здание Счетной палаты РФ
25 декабря 2019, 11:37
Счетная палата сообщила о сокращении числа МСП с 2017 года
Так, в 2019–2024 годах планируется направить более 260 миллиардов рублей, или 63% средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию нацпроекта, "Корпорации МСП", "МСП Банку", российским кредитным организациям, ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" и другим юридическим лицам.
"При этом за развитие экономики субъектов Российской Федерации отвечают, прежде всего, главы регионов", - напоминает Счетная палата. Согласно указу президента РФ, число занятых в малом бизнесе регионов является одним из ключевых показателей оценки работы губернаторов. "В то же время указанные должностные лица не влияют на реализуемые названными выше юридическими лицами мероприятия по развитию МСП". – говорится в отчете.
"Таким образом, возникает несоответствие: одни лица получают средства, а другие – несут ответственность за достижение целей национального проекта", – подчеркивается в документе.
Сотрудники офиса
24 декабря 2019, 22:13
Компании при поддержке Корпорации МСП увеличили доходы на 20%
960013
Обсудить 0
Счетная палата РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
СП видит дефицит арктических судов для перевозок по Севморпути
Автомобили
СП предложила правительству внести изменения в нацпроект по дорогам
Пассажирский поезд дальнего следования
В РЖД рассказали о возможных местах работы женщин-машинистов
Мусор на улице
Россиянам через шесть лет будет некуда выбрасывать мусор, заявили в СП
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Администрация Хаджимбы не согласна с назначением повторных выборов
Цех сборки автомобилей ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
Экспорт "АвтоВАЗа" в 2019 году вырос на треть
Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
Экономист объяснил отказ банков от кредитования в магазинах
Здание Счетной палаты РФ
СП: нацпроект "Экология" не учитывает глобальных изменений климата
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Путин и Макрон договорились продолжать личные контакты
Телефон
Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Политика Абхазии по отношению к России сохранится, считают в Совфеде
Прохожие у здания Московского театра Современник
Первая премьера без Волчек пройдет в "Современнике"
Вячеслав Володин
Совет ГД обсудит реализацию послания президента после его оглашения
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Египет поддержал прекращение огня в Ливии
Филарет Денисенко
Филарет заявил, что глава "новой церкви" не проводит с ним службы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
19:31В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Лента новостейМолния