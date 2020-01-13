Счетная палата раскритиковала порядок финансирования нацпроекта по МСП

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бюджетными средствами на поддержку малого бизнеса в РФ в рамках соответствующего нацпроекта распоряжаются не те люди, которые несут ответственность за его выполнение, говорится в материалах Бюджетными средствами на поддержку малого бизнеса в РФ в рамках соответствующего нацпроекта распоряжаются не те люди, которые несут ответственность за его выполнение, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Бюджетные ассигнования на реализацию нацпроекта по состоянию на 1 ноября 2019 года были исполнены на 62,6% и составляли 37,9 миллиарда рублей, отмечают аудиторы.

"Существует проблема в управлении национальным проектом МСП, которая выражается в том, что получатели субсидий не отвечают за достижение целевых показателей национального проекта (численность занятых в сфере МСП, доля МСП в ВВП, доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте), а лица, ответственные за достижение указанных показателей, не влияют на распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности получателей ресурсов", – говорится в материалах контрольного ведомства.

Так, в 2019–2024 годах планируется направить более 260 миллиардов рублей, или 63% средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию нацпроекта, "Корпорации МСП", "МСП Банку", российским кредитным организациям, ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" и другим юридическим лицам.

"При этом за развитие экономики субъектов Российской Федерации отвечают, прежде всего, главы регионов", - напоминает Счетная палата. Согласно указу президента РФ, число занятых в малом бизнесе регионов является одним из ключевых показателей оценки работы губернаторов. "В то же время указанные должностные лица не влияют на реализуемые названными выше юридическими лицами мероприятия по развитию МСП". – говорится в отчете.