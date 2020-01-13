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СП предложила правительству внести изменения в нацпроект по дорогам
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РИА Новости

СП предложила правительству внести изменения в нацпроект по дорогам

00:09 13.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Счетная палата РФ по итогам мониторинга хода мероприятий по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подготовила ряд предложений для правительства, следует из документа ведомства.
"Учесть промежуточные результаты экспертно-аналитического мероприятия при подготовке информационного письма Счетной палаты президенту с предложениями правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ проработать вопросы... (далее перечисление - ред.)", - говорится в мониторинге ведомства.
В частности, Счетная палата предлагает установить в нацпроекте дополнительные критерии технического состояния автодорог - а именно, коэффициент сцепления с дорожным покрытием и требования к показателям обустройства дорог - дорожные знаки, разметка, светофоры, ограждения и другие, влияющие на безопасность дорожного движения.
Также предлагается разработать госпрограммы дорожного хозяйства с периодом реализации не менее 6 лет на примере региональных проектов "Дорожная сеть", внести изменения в порядок весогабаритного контроля грузовиков в части пересмотра показателей скорости измерения нагрузки на ось, нормативно закрепить минимальный гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа асфальтобетона при ремонте дорожной одежды, а также внести в паспорт нацпроекта мероприятия по приведению в нормативное состояние аварийных искусственных сооружений и предаварийных искусственных сооружений на дорогах регионального значения, следует из документа.
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