СП предложила правительству внести изменения в нацпроект по дорогам

В частности, Счетная палата предлагает установить в нацпроекте дополнительные критерии технического состояния автодорог - а именно, коэффициент сцепления с дорожным покрытием и требования к показателям обустройства дорог - дорожные знаки, разметка, светофоры, ограждения и другие, влияющие на безопасность дорожного движения.

Также предлагается разработать госпрограммы дорожного хозяйства с периодом реализации не менее 6 лет на примере региональных проектов "Дорожная сеть", внести изменения в порядок весогабаритного контроля грузовиков в части пересмотра показателей скорости измерения нагрузки на ось, нормативно закрепить минимальный гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа асфальтобетона при ремонте дорожной одежды, а также внести в паспорт нацпроекта мероприятия по приведению в нормативное состояние аварийных искусственных сооружений и предаварийных искусственных сооружений на дорогах регионального значения, следует из документа.