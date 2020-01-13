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2020-01-13T07:50+0300
https://ria.ru/20200113/1563346833.html
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
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РИА Новости

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

00:06 13.01.2020 (обновлено: 07:50 13.01.2020)
130234
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Соавторами документа выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин.
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту. С 1 января 2020 года размер МРОТ установлен в размере 12 130 рублей.
Как полагают авторы проекта, отмена НДФЛ для таких категорий граждан "позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения", а также окажет им "реальную поддержку".
Законопроект направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву для получения отзыва правительства на инициативу.
В сентябре глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума. В ноябре министр финансов Антон Силуанов призвал взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи. Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной эту тему очень чувствительной, отметив, что она прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине декабря высказал мнение, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы полезна для экономики. В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает данную меру, но также добавила, что ее еще нужно обдумать.
Студенты
1 января, 05:00
Студентов освободили от выплаты НДФЛ на материальную помощь
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Обсудить 186
Госдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Уже 20 лет говорят о прогрессивном налогообложении , но только говорят и всегда находят детские причины его не вводить. А во всём мире , кроме России богатые с большими доходами платят повышенный прцент налога . Во Франции такой налог доходит до 75 %. Поэтому то Жерар Департье отрёкся от гражданства Франции. У нас же и господин Орешкин от своих 1.5 миллиона рублей и баба Клава от 15 тысяч рублей платят 13 %..... Вот и об отмене налога менее 2 МРП затаскают , заобсуждают и замылят. И будет баба Клава со своих 15 тысяч рублей попрежднему платить 1950 рублей налога. А для неё это большие деньги .
13 января, 00:23
Филя Ром
157002011
Уже давно в Государственной Думе рассматривается Законопроект № 1148107-6, который вносит поправки в главу 23 НК РФ, позволяющие устранить данное противоречие в НДФЛ. Согласно документу, налогоплательщиков предлагают поделить на четыре группы, в зависимости от их годового дохода: — если доход человека составит 180 тыс. рублей в год, платить НДФЛ не придется; — для тех, у кого годовой доход составит от 180 тыс. рублей до 2,4 млн рублей, предлагают установить ставку НДФЛ 13 %; — для налогоплательщиков с годовым доходом свыше 2,4 млн рублей — повышенную ставку 30 % — к доходам свыше 100 млн рублей применят ставку 70 %. ....Но этот законопроект лежит под толстым сукном. .... И ещё : - По всей видимости в большинстве стран никудышное правительство и никудышные экономисты. , ибо во всех странах Европы действует прогрессивная шкала налогообложения. Может просто там лучше работают фискальные органы?
13 января, 01:56
Филя Ром
13410304
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