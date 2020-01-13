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2020-01-13T15:29+0300
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Морпехи избавили Камчатку от угрозы лавин
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РИА Новости

Морпехи избавили Камчатку от угрозы лавин

08:16 13.01.2020 (обновлено: 15:29 13.01.2020)
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© ТРК "Звезда"Обстрел лавин на Камчатке. Стоп-кадр видео
Обстрел лавин на Камчатке. Стоп-кадр видео
© ТРК "Звезда"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На Камчатке соединения морской пехоты Тихоокеанского флота обстреляли лавиноопасные участки. Мишенями минометчиков стали подножья Вилючинского вулкана и сопки Бархатной. В операции приняли участие специалисты противолавинного центра Камчатского края, которые ежегодно проводят профилактику схода лавин в регионе.
Обстрел сопок и перевалов проводился на площади 20 квадратных километров из 120-миллиметровых минометов "Сани". В районах работ было заранее проведено оповещение и выставлено оцепление.
В результате профилактических мероприятий с вершин сошло более десяти тысяч кубометров снега, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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Профилактические мероприятия по обстрелу лавиноопасных участков в зимний период проводятся на Камчатке ежегодно. Они направлены на безопасность жителей краевого центра и сохранение элементов энергетической системы Камчатского края.
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Хорошие новостиХорошие новостиКамчатский крайБезопасность
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