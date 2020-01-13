Морпехи избавили Камчатку от угрозы лавин

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На Камчатке соединения морской пехоты Тихоокеанского флота обстреляли лавиноопасные участки. Мишенями минометчиков стали подножья Вилючинского вулкана и сопки Бархатной. В операции приняли участие специалисты противолавинного центра Камчатского края, которые ежегодно проводят профилактику схода лавин в регионе.

Обстрел сопок и перевалов проводился на площади 20 квадратных километров из 120-миллиметровых минометов "Сани". В районах работ было заранее проведено оповещение и выставлено оцепление.

В результате профилактических мероприятий с вершин сошло более десяти тысяч кубометров снега, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.