Двойная выгода: золото и нефть рекордно подорожали из-за Трампа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке взлетели цены на золото и нефть. Усиление напряженности в регионе способно отправить их к новым высотам. Все это на руку России: доля золота в ЗВР — рекордная, а нефтяные сверхдоходы исправно пополняют бюджет.

Паника на рынке

После убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани сорт Brent подорожал до 71,5 доллара за баррель. Такого уровня котировки последний раз достигали в сентябре 2019-го, когда беспилотники атаковали производственные мощности нефтяной компании Saudi Aramco.

Тегеран признал Пентагон террористической организацией, объявил о решении окончательно выйти из ядерной сделки 2015 года, пообещал отомстить и потребовал от американцев покинуть Ближневосточный регион. Трамп же пригрозил ударить по иранским нефтяным и культурным объектам.

В ночь на 8 января КСИР выпустил десятки ракет по американским базам в Ираке. Казалось, большая война неизбежна. Но Трамп лишь пообещал усилить экономические санкции, что несколько ослабило общее напряжение. Тем не менее нефтяные котировки держатся на высоком уровне — больше 65 долларов за баррель Brent.

А золото достигло семилетних максимумов. Впервые с 2013 года стоимость тройской унции превысила 1600 долларов. Соответственно, подорожали акции золотодобывающих компаний. Правда, к концу прошлой недели котировки желтого металла скорректировались до 1555 долларов за унцию.

Но аналитики уверены: если ситуация обострится, нефть и золото продолжат бить рекорды. В Capital Economics заговорили о 150 долларах за баррель. Такой сценарий возможен в случае полномасштабной войны США с Ираном и перекрытия Ормузского пролива, через который проходит более 20% общемировых поставок нефти.

Россия получит выгоду

Внешняя политика администрации Трампа в очередной раз оказала России большую услугу.

"Саудиты, Иран и Венесуэла не способны выйти на рынок из-за санкций и внутренних проблем. Не поможет и американская сланцевая нефть: у нее меньше плотность. Нарастит поставки только Россия, располагающая сырьем нужного качества и необходимыми производственными мощностями", — отмечает Forbes.

Некоторые эксперты предсказывают рост котировок в любом случае. Так, один из ведущих американских банков Morgan Stanley увеличил прогноз средней цены на Brent в этом году сразу с 60 до 65 долларов за баррель. Сырьевые аналитики банка подчеркнули, что эскалации конфликта они не ждут, но и сегодняшний уровень напряженности будет подогревать цены, что положительно скажется в первую очередь на российских нефтяных компаниях.

По прогнозу Saxo Bank, в 2020 году черное золото подорожает до 90 долларов за баррель. В банке ссылаются на соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ и снижение производства "сланца" в США.

Что касается обычного золота, то, как полагают аналитики, тут динамика будет не менее впечатляющей. С осени котировки драгметалла находятся на многолетних максимумах — свыше 1500 долларов за унцию. B Goldman Sachs, UBS и ABN Amro Bank считают, что это далеко не предел. И это хороший подарок для России, нарастившей долю золота в международных резервах до рекордных 18,6%.