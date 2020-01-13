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Туризм
2020-01-13T02:37+0300
https://ria.ru/20200113/1563262405.html
В Испании турист снял вирусное видео, где ребенок рискует своей жизнью
https://cdn21.img.ria.ru/images/156326/06/1563260603_0:502:1001:1065_1036x0_80_0_0_1265ac11a08b398de67a401d4185cf2d.jpg
РИА Новости

В Испании турист снял вирусное видео, где ребенок рискует своей жизнью

02:37 13.01.2020
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на стрнаице "I Love Tenerife" в FacebookСтоп-кадр видео, на котором ребенок бежит по выступу здания на четвертом этаже
Стоп-кадр видео, на котором ребенок бежит по выступу здания на четвертом этаже
© Стоп-кадр видео, опубликованного на стрнаице "I Love Tenerife" в Facebook
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Тенерифе турист снял видео, на котором ребенок ходит по узкому выступу здания на высоте четвертого этажа. За пару дней ролик набрал почти пять миллионов просмотров, сообщает NDTV.
Сообщается, что, пока ребенок гулял по карнизу, родители принимали душ. Девочка, оставшись без присмотра, выбралась из окна и по выступу побежала к балкону, а потом вприпрыжку — обратно. Пользователей социальной сети шокировало видео. Большинство критиковали родителей за халатность.
Турист, снявший ролик, сообщил охраннику здания о случившемся. Предполагается, что мать и отец девочки – туристы из Финляндии. Сейчас их разыскивает полиция.
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