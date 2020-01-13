В Испании турист снял вирусное видео, где ребенок рискует своей жизнью

Сообщается, что, пока ребенок гулял по карнизу, родители принимали душ. Девочка, оставшись без присмотра, выбралась из окна и по выступу побежала к балкону, а потом вприпрыжку — обратно. Пользователей социальной сети шокировало видео. Большинство критиковали родителей за халатность.