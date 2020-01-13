РАН одолжила арктические сокровища Британскому музею

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российская академия наук передала Британскому музею редкие находки возрастом до 28 тысяч лет для выставки, посвященной истории Арктики и ее жителей, сообщает The Guardian.
© Фото : Елена ПавловаУченые проводят раскопки на Янской стоянке, древнейшем стойбище человека на территории Арктики
© Фото : Елена Павлова
Ученые проводят раскопки на Янской стоянке, древнейшем стойбище человека на территории Арктики
Иглы для шитья и украшения из бивней мамонтов и клыков моржей были выкопаны в Сибири благодаря таянию льдов. Они впервые будут представлены публике на крупнейшей выставке, посвященной арктическому региону.
По словам археолога Джаго Купера, куратора коллекции Британского музея из Северной и Южной Америки, раскопки на северо-востоке Сибири оказались удивительно результативными. Вместе с тем он подчеркнул трагичность ситуации, поскольку ценные артефакты удалось раздобыть благодаря катастрофическим климатическим изменениям.
"Поскольку таят арктические льды, вечная мерзлота тоже тает. Те вещи, которые служили древним людям, жившим в этих краях, сохранились в прекрасном состоянии из-за низких температур", - уточнил эксперт.
© Фото : British Museum Фигурка собачьей упряжки из бивня нарвала
© Фото : British Museum
Фигурка собачьей упряжки из бивня нарвала
Самым удивительным экспонатом станут инуитские сани из Гренландии, сделанные из костей нарвала и северного оленя. Их приобрел британский полярный исследователь Джон Росс во время экспедиции 1818 года.
Выставка пройдет в Британском музее с 28 мая по 23 августа.
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