РАН одолжила арктические сокровища Британскому музею

Иглы из моржовых клыков, найденные при раскопках на Янской стоянке на севере Якутии

© Фото : British Museum Иглы из моржовых клыков, найденные при раскопках на Янской стоянке на севере Якутии

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российская академия наук передала Британскому музею редкие находки возрастом до 28 тысяч лет для выставки, посвященной истории Арктики и ее жителей, . Российская академия наук передала Британскому музею редкие находки возрастом до 28 тысяч лет для выставки, посвященной истории Арктики и ее жителей, сообщает The Guardian.

© Фото : Елена Павлова Ученые проводят раскопки на Янской стоянке, древнейшем стойбище человека на территории Арктики © Фото : Елена Павлова Ученые проводят раскопки на Янской стоянке, древнейшем стойбище человека на территории Арктики

Иглы для шитья и украшения из бивней мамонтов и клыков моржей были выкопаны в Сибири благодаря таянию льдов. Они впервые будут представлены публике на крупнейшей выставке, посвященной арктическому региону.

По словам археолога Джаго Купера, куратора коллекции Британского музея из Северной и Южной Америки, раскопки на северо-востоке Сибири оказались удивительно результативными. Вместе с тем он подчеркнул трагичность ситуации, поскольку ценные артефакты удалось раздобыть благодаря катастрофическим климатическим изменениям.

"Поскольку таят арктические льды, вечная мерзлота тоже тает. Те вещи, которые служили древним людям, жившим в этих краях, сохранились в прекрасном состоянии из-за низких температур", - уточнил эксперт.

© Фото : British Museum Фигурка собачьей упряжки из бивня нарвала © Фото : British Museum Фигурка собачьей упряжки из бивня нарвала

Самым удивительным экспонатом станут инуитские сани из Гренландии, сделанные из костей нарвала и северного оленя. Их приобрел британский полярный исследователь Джон Росс во время экспедиции 1818 года.