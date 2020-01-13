Старый Новый год

Традиция отмечать этот праздник связана с расхождением двух календарей : юлианского – календаря "старого стиля" и григорианского – календаря "нового стиля". Это расхождение в XX-XXI веках составляет 13 дней, поэтому Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января.

В России новый календарь был принят в 1918 году . Декретом Совета Народных Комиссаров от 24 января 1918 года "в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени" было установлено считать первым днем после 31 января 14 февраля.

При переходе на новое летоисчисление изменилась дата начала Нового года. 1 января по новому стилю приходится на 19 декабря по юлианскому календарю, а 14 января по новому стилю является 1 января по юлианскому календарю

Современный Новый год выпадает на Рождественский пост, предваряющий праздник Рождества Христова 7 января (25 декабря по старому стилю), после которого через шесть дней наступает Новый год, который приходится по григорианскому календарю на 14 января и поэтому получил название старого Нового года

14 января (1 января по старому стилю) христианская церковь также чтит память святого Василия Великого , архиепископа Кесарии Каппадокийской. В старину этот день носил название Васильева дня и имел решающее значение для всего года. Помимо того, что Васильев вечер являлся конкретной точкой отсчета дней нового года, в рамках святочного цикла он делил весь переходный период к новому годовому кругу на две части: на "святые вечера", освященные событием Рождества Христова, и "страшные вечера", отмеченные особым разгулом нечистой силы и активизацией пагубной деятельности колдунов ("еретиков" и "еретиц", "волхиток" и т.д.).

Другое, более архаичное, название праздничного вечера – "Коляда" – связано с воплощением новогоднего цикла и одноименным мифологическим существом, которые имеют место в мифопоэтических текстах и представлениях славянских народов.

Соблюдение всех традиций, по поверьям, обеспечивало благополучие в следующем году. В старину существовало убеждение в том, что если проводить старый год и встретить новый как можно веселее, то он пройдет счастливо. В Новый год не давали денег в долг, чтобы в течение года в них не было недостатка; получить же деньги в этот день считалось очень удачным, так как это предвещало прибыль в новом году. Утром в день Нового года примечали: если первой в дом войдет женщина, это, по традиционным представлениям, принесет несчастье; а если первым гостем будет мужчина, то – к добру.

В Васильев вечер на новогоднюю трапезу ели все самое лучшее и вкусное, что было в доме: пироги, колбасу, мясо, блины, кутью, кашу, пили пиво, вино и другие хмельные напитки.

Обязательными для новогоднего стола были кутья (как в сочельники), кесаретский поросенок или какие-либо блюда из свинины. Благодаря своему изобилию и наличию скоромной пищи эта трапеза получила названия в южнорусских губерниях "богатая кутья", а в северо-западных районах России – "жирная кутья" или "щедруха".

Первый день нового года знаменовался обходным обрядом посевания ранним утром, днем устраивали конские бега, а на улицах царило оживление. Заходя в гости, крестьяне поздравляли соседей. Войдя в избу, гость молился на иконы и обращался сначала к хозяину, а затем к хозяйке и другим домочадцам: "С Новым годом вас, с новым счастьем!". Хозяин поздравлял гостей в ответ теми же словами. Вечером устраивались игрища, гадания, ряженье.

Традиция встречать старый Новый год сохранилась не только в России, но и в ряде стран бывшего СССР и некоторых европейских странах . Его отмечают в Сербии и Черногории, Северной Македонии, Румынии и т.д.

В немецкоязычных регионах Швейцарии 13 января отмечают старый День святого Сильвестра , наряжаются в маскарадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом. В Северной Македонии в Новый год по старому календарю устраивают карнавалы.

Аналог праздника есть в Уэльсе – фестиваль "Хен Галан". Маленькая община фермеров-валлийцев с центром в деревушке под названием Долина Гуэйн справляет наступление Нового года по юлианскому календарю. "Хен Галан" встречают по традициям предков песнями, колядками и местным домашним пивом. Для местных жителей "Хен Галан" – праздник добрососедства и "открытых дверей".

Старый Новый год отмечают в южном Тунисе и Алжире берберы – коренное население Северной Африки. Праздник у них носит название Yennayer. Его отмечают праздничным ужином, который обязательно должен включать блюда из мяса, особенно куриного. Также подают сухофрукты и сладости