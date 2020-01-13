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РИА Наука
2020-01-13T09:00+0300
https://ria.ru/20200113/1563248529.html
Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
https://cdn24.img.ria.ru/images/156324/83/1563248336_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_538582f5103220976deaa37f5ffc9e4f.jpg
РИА Новости

Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни

09:00 13.01.2020
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© РИА Новости / Юрий ЛашовТихоокеанская устрица
Тихоокеанская устрица
© РИА Новости / Юрий Лашов
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) с коллегами из Новосибирска и Мексики разработали препарат на основе наночастиц серебра, который защитит моллюсков от смертельно опасных паразитов. Это позволит минимизировать ущерб устричных ферм. Результаты исследования опубликованы в "Journal of Invertebrate Pathology".
Международная научная группа разработала препараты, обладающие уникальными свойствами с высокой бактерицидной, противовирусной и противогрибковой активностью в отношении многих патогенных микроорганизмов. Это было доказано при лечении многих инфекционных болезней человека и домашних животных.
По словам экспертов, разработанное средство актуально для лечения североамериканских устриц. Ученые называют распространенного паразита Perkinsus marinus смертельно опасным для моллюсков.
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Разработчики рассказали, что рост заболевших устриц замедляется, а их мантия сморщивается и отрывается от раковины. Это приводит к летальному исходу. Вспышки заболевания вызвали значительную смертность устриц и нанесли ущерб устричным фермам.
По мнению авторов, препараты с наночастицами серебра позволяют эффективно бороться с этим паразитом.

"Большое внимание в наших работах уделяется изучению токсичности наносеребряных препаратов – доказано, что в терапевтических дозах наши препараты нетоксичны", - прокомментировал профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков.

По его словам, авторы использовали самые современные технологии, связанные с получением и стабилизацией наноматериалов. Потому практическая значимость исследования весьма высока для всех стран, поставляющих устриц на мировой рынок (например, Россия, Китай, Мексика).
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Ученые отметили, что до недавнего времени эффективного препарата для лечения Perkinsosis не было. Сейчас они продолжают оптимизировать процесс лечения данной болезни, прежде всего эффективный метод введения лекарства в организм.
По словам разработчиков, международная научная группа специалистов из России (ТПУ и новосибирский Научно-производственный центр "Вектор-Вита"), Мексики (Центр нанонауки и нанотехнологии Национального автономного университета Мексики, CNyN-UNAM) и ряда других стран много лет занимается разработкой медицинских и ветеринарных препаратов на основе наночастиц серебра.
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