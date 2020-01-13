Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) с коллегами из Новосибирска и Мексики разработали препарат на основе наночастиц серебра, который защитит моллюсков от смертельно опасных паразитов. Это позволит минимизировать ущерб устричных ферм. Результаты исследования опубликованы в Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) с коллегами из Новосибирска и Мексики разработали препарат на основе наночастиц серебра, который защитит моллюсков от смертельно опасных паразитов. Это позволит минимизировать ущерб устричных ферм. Результаты исследования опубликованы в "Journal of Invertebrate Pathology"

Международная научная группа разработала препараты, обладающие уникальными свойствами с высокой бактерицидной, противовирусной и противогрибковой активностью в отношении многих патогенных микроорганизмов. Это было доказано при лечении многих инфекционных болезней человека и домашних животных.

По словам экспертов, разработанное средство актуально для лечения североамериканских устриц. Ученые называют распространенного паразита Perkinsus marinus смертельно опасным для моллюсков.

Разработчики рассказали, что рост заболевших устриц замедляется, а их мантия сморщивается и отрывается от раковины. Это приводит к летальному исходу. Вспышки заболевания вызвали значительную смертность устриц и нанесли ущерб устричным фермам.

По мнению авторов, препараты с наночастицами серебра позволяют эффективно бороться с этим паразитом.

"Большое внимание в наших работах уделяется изучению токсичности наносеребряных препаратов – доказано, что в терапевтических дозах наши препараты нетоксичны", - прокомментировал профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков.

По его словам, авторы использовали самые современные технологии, связанные с получением и стабилизацией наноматериалов. Потому практическая значимость исследования весьма высока для всех стран, поставляющих устриц на мировой рынок (например, Россия, Китай, Мексика).

Ученые отметили, что до недавнего времени эффективного препарата для лечения Perkinsosis не было. Сейчас они продолжают оптимизировать процесс лечения данной болезни, прежде всего эффективный метод введения лекарства в организм.