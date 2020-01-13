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Борьба со снегом и льдом в Москве
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РИА Новости

Борьба со снегом и льдом в Москве

11:53 13.01.2020
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Зимой 2019–2020 годов для обработки столичных улиц будут использовать четыре типа противогололёдных материалов — жидкие, твёрдые, фрикционные и комбинированные. Состав и особенности их применения — в инфографике Ria.ru
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