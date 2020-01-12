Президент Ирана обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в регионе

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани на встрече с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши заявил, что Иран намерен тесно сотрудничать со всеми странами региона для ослабления напряженности, сообщается на официальном сайте президента Ирана.

"Сегодня все мы должны оставаться приверженными этой цели, диалог и тесное сотрудничество исламских народов и государств региона отвечают общим интересам", - заявил Роухани.

Кроме того, президент Ирана заявил, что государство не намерено разжигать войну в регионе, но будет отвечать на преступления других стран.

"Иран, находясь в состоянии готовности для защиты собственных интересов, никогда не стремился разжечь войну в регионе, и поэтому во время проведения операции против базы США в Ираке мы ответили на преступления США", - сказал он.

В свою очередь, министр иностранных дел Пакистана заявил, что Пакистан является приверженцем мира и стабильности в Иране и в регионе, однако не допустит использования собственной территории в интересах других государств.