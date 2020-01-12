Здание администрации президента Абхазии передали госслужбе охраны

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Абхазские оппозиционеры передали ранее занятое ими здание администрации президента госслужбе охраны после заявления об отставке главы государства Абхазские оппозиционеры передали ранее занятое ими здание администрации президента госслужбе охраны после заявления об отставке главы государства Рауля Хаджимбы , передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. При штурме здания были выбиты несколько окон и дверь.

В настоящий момент оппозиционеры, в том числе оппозиционные депутаты, покинули здание. Их место заняли сотрудники госслужбы, в том числе комендант здания. Он организовал уборку помещений.