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Здание администрации президента Абхазии передали госслужбе охраны
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РИА Новости

Здание администрации президента Абхазии передали госслужбе охраны

23:45 12.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Абхазские оппозиционеры передали ранее занятое ими здание администрации президента госслужбе охраны после заявления об отставке главы государства Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. При штурме здания были выбиты несколько окон и дверь.
В настоящий момент оппозиционеры, в том числе оппозиционные депутаты, покинули здание. Их место заняли сотрудники госслужбы, в том числе комендант здания. Он организовал уборку помещений.
В понедельник в парламенте, который находится в этом же здании, состоится сессия, на которой рассмотрят заявление Хаджимбы об отставке с поста президента.
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