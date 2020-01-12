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В Краснодаре проверяют сообщения об обстрелянных на улицах животных
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РИА Новости

В Краснодаре проверяют сообщения об обстрелянных на улицах животных

23:24 12.01.2020 (обновлено: 04:51 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Полиция Краснодара проверяет сообщения об обстрелянных на улицах животных, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД Артем Коноваленко.
В конце недели одно из краснодарских сообществ в соцсетях опубликовало сообщение подписчицы об обстрелянной кошке, найденной на улице Дзержинского. Утверждалось, что рентгеновский снимок показал, что в животное попали 11 пуль. Другая подписчица, представившаяся сотрудницей этой клиники, сообщила, что за день до этого на лечение поступила собака, в которой было найдено около сотни дробинок.
"У нас есть одно заявление похожего характера от 9-го числа (января – ред.), жительница улицы Озерной заявила, что стреляют по собакам. Там материал зарегистрирован, им начинают заниматься… По кошке, которая на Дзержинского, у нас заявлений нет", - сказал Коноваленко.
По его словам, 10 января было заявление, что стреляют по кошкам в Прикубанском округе. "Проводится проверка. Связаны ли эти заявления с историями из Instagram, пока не могу сказать", - добавил собеседник агентства.
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