В Краснодаре проверяют сообщения об обстрелянных на улицах животных

В конце недели одно из краснодарских сообществ в соцсетях опубликовало сообщение подписчицы об обстрелянной кошке, найденной на улице Дзержинского. Утверждалось, что рентгеновский снимок показал, что в животное попали 11 пуль. Другая подписчица, представившаяся сотрудницей этой клиники, сообщила, что за день до этого на лечение поступила собака, в которой было найдено около сотни дробинок.