В Краснодаре проверяют сообщения об обстрелянных на улицах животных

КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Полиция Краснодара проверяет сообщения об обстрелянных на улицах животных, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД Артем Коноваленко.
В конце недели одно из краснодарских сообществ в соцсетях опубликовало сообщение подписчицы об обстрелянной кошке, найденной на улице Дзержинского. Утверждалось, что рентгеновский снимок показал, что в животное попали 11 пуль. Другая подписчица, представившаяся сотрудницей этой клиники, сообщила, что за день до этого на лечение поступила собака, в которой было найдено около сотни дробинок.
"У нас есть одно заявление похожего характера от 9-го числа (января – ред.), жительница улицы Озерной заявила, что стреляют по собакам. Там материал зарегистрирован, им начинают заниматься… По кошке, которая на Дзержинского, у нас заявлений нет", - сказал Коноваленко.
По его словам, 10 января было заявление, что стреляют по кошкам в Прикубанском округе. "Проводится проверка. Связаны ли эти заявления с историями из Instagram, пока не могу сказать", - добавил собеседник агентства.