Хаджимба направил в парламент заявление об отставке

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент заявление о своей отставке, сообщается на официальном сайте президента.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что Хаджимба подписал документ об отставке.
"Двенадцатого января президент республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий. В документе отмечается, что президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране", - сообщается на сайте.