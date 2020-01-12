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Хаджимба направил в парламент заявление об отставке
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РИА Новости

Хаджимба направил в парламент заявление об отставке

23:11 12.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент заявление о своей отставке, сообщается на официальном сайте президента.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что Хаджимба подписал документ об отставке.
"Двенадцатого января президент республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий. В документе отмечается, что президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране", - сообщается на сайте.
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