Хаджимба направил в парламент заявление об отставке

"Двенадцатого января президент республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий. В документе отмечается, что президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране", - сообщается на сайте.