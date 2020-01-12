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Эксперт назвал логичным шагом решение Хаджимбы уйти с поста президента
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РИА Новости

Эксперт назвал логичным шагом решение Хаджимбы уйти с поста президента

23:00 12.01.2020 (обновлено: 23:01 12.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Решение Рауля Хаджимбы уйти с поста президента Абхазии является логичным шагом, таким образом он сможет "сохранить лицо", считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке.
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“Это логичный шаг, особенно на фоне того, что ЦИК объявил дату новых выборов. В любом случае ему пришлось бы уходить. Либо сейчас, либо через два месяца. Логичнее уйти сейчас, чтобы сохранить лицо. Его президентский срок закончился, не особо начавшись, стоит признать. Он решил не тянуть до марта. Ключевой фактор, который повлиял на его решение - это постановление Верховного суда, который признал выборы недействительными”, - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
“Это (уход Хаджимбы с поста - ред.) было основным требованием протестующих. Это произошло. Протест фактически завершен. Можно говорить о том, что цель митинга достигнута, и можно предположить, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется”, - добавил Муханов.
Говоря о прогнозах на будущее, политолог отметил, что у оппозиционного кандидата будут большие шансы на победу на предстоящих выборах в марте.
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“В свете последних событий и промежуточной победы оппозиции надо говорить о том, что у оппозиционного кандидата будут большие шансы на победу в марте текущего года на выборах. Можно предположить, что если состояние здоровья позволит вернуться в активную политическую жизнь Аслану Бжания, то, конечно, оппозиция выдвинет его”, - подчеркнул он.
Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.
Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
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