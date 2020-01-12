В России поменяют систему оплаты труда учителей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ольга Васильева. Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне. Об этом сообщила глава Министерства просвещения

В интервью "РГ" она отметила, что каждый год регионы получают рекомендации, согласно которым 70 процентов зарплатного фонда для педагогов должны выделяться на оклады за одну ставку — за 18 уроков в неделю. Остальные 30 процентов предполагается оставлять на различные надбавки.

При этом субъекты вправе сами решать, как распределять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты, добавила Васильева.

"Далеко не все эту пропорцию — "70 на 30" — соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на полторы ставки и больше", — объяснила министр.

По ее словам, сейчас при участии зампредседателя правительства Татьяны Голиковой создаются соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель формирования структуры зарплаты и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.