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2020-01-13T00:46+0300
https://ria.ru/20200112/1563346382.html
В России поменяют систему оплаты труда учителей
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РИА Новости

В России поменяют систему оплаты труда учителей

22:59 12.01.2020 (обновлено: 00:46 13.01.2020)
180353
© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе
© Fotolia / Kzenon
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне. Об этом сообщила глава Министерства просвещения Ольга Васильева.
В интервью "РГ" она отметила, что каждый год регионы получают рекомендации, согласно которым 70 процентов зарплатного фонда для педагогов должны выделяться на оклады за одну ставку — за 18 уроков в неделю. Остальные 30 процентов предполагается оставлять на различные надбавки.
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При этом субъекты вправе сами решать, как распределять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты, добавила Васильева.
"Далеко не все эту пропорцию — "70 на 30" — соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на полторы ставки и больше", — объяснила министр.
По ее словам, сейчас при участии зампредседателя правительства Татьяны Голиковой создаются соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель формирования структуры зарплаты и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
"И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями", — сказала Васильева.
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Министерство просвещения РоссииОльга ВасильеваТатьяна ГоликоваПравительство РФРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Все это чушь, 70 на 30 в процентном отношении,Если в фонд не добавляются средства,так можно это процентное соотношение менять как угодно.Это очередное кидалово педагогов.Вот и складывается понимание того что правительство ищет не как облагородить труд,а найти лазейки как обмануть людей..И кричать что мы все сделали для работяг.Неужели в России так ничего и не изменится для благополучия народа
12 января, 23:44
wity.dronow.61
126303017
Ну если сама голикова взялась за дело - по-любому ничего хорошего ждать не приходиться...
12 января, 23:59
Kolia Kolia
107120218
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