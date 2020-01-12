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Парламент Абхазии намерен рассмотреть отставку Хаджимбы в понедельник
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РИА Новости

Парламент Абхазии намерен рассмотреть отставку Хаджимбы в понедельник

22:48 12.01.2020 (обновлено: 23:08 12.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Сессия парламента Абхазии, где рассмотрят отставку Рауля Хаджимбы и с поста президента и назначение вместо него исполняющего обязанности главы республики, может начаться в понедельник в 11.00, сообщил лидер оппозиции и депутат парламента Аслан Бжания.
Ранее Бжания заявлял, что сессия по вопросу исполняющего обязанности президента может состояться вечером в воскресенье или в понедельник.
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"Сессия будет завтра, я бы посоветовал прийти к 11.00", - сказал Бжания журналистам.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке.

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Акции протеста в СухумеНародное собрание АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаСухумВ мире
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