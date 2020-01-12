Парламент Абхазии намерен рассмотреть отставку Хаджимбы в понедельник

СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Сессия парламента Сессия парламента Абхазии , где рассмотрят отставку Рауля Хаджимбы и с поста президента и назначение вместо него исполняющего обязанности главы республики, может начаться в понедельник в 11.00, сообщил лидер оппозиции и депутат парламента Аслан Бжания

Ранее Бжания заявлял, что сессия по вопросу исполняющего обязанности президента может состояться вечером в воскресенье или в понедельник.

"Сессия будет завтра, я бы посоветовал прийти к 11.00", - сказал Бжания журналистам.

В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке.