В Госдуме назвали правильным решение президента Абхазии об отставке

Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Рауль Хаджимба принял правильное решение, подав в отставку с поста президента Абхазии, и сейчас всем институтам гражданского общества необходимо найти компромисс, чтобы выбрать руководителя, который сможет обеспечить спокойную обстановку в стране, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий

Ранее о том, что Хаджимба подал в отставку с поста президента Абхазии, заявил вице-президент республики Аслан Барциц.

"Он (Хаджимба - ред.) принял правильное решение... Перед выборами нового главы государства необходимо всем институтам гражданского общества найти взаимопонимание, найти компромисс для того, чтобы не раскачивать и так нестабильную лодку и выбрать того руководителя, который займётся экономическим развитием страны, стабилизацией всех социально-политических блоков и, естественно, примет те решения, которые позволят Республике Абхазия выстроить нормальную, спокойную и надежную обстановку", - заявил Водолацкий.

Депутат напомнил, что с самого начала выборного процесса в Абхазии существовали различные течения, группы поддержки разных политиков, то есть, гражданское общество в Абхазии расколото на несколько групп влияния, поэтому поиск компромисса в преддверии выборов президента необходим.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Позднее ЦИК назначил повторные выборы на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.