Права Хаджимбы как экс-президента будут соблюдены, заявил Бжания

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Все законные права Рауля Хаджимбы как экс-президента будут полностью соблюдены, заявил лидер оппозиции Аслан Бжания.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке, который вступил в силу немедленно.
"Все его права, которые полагаются ему по закону о президенте Абхазии, будут полностью соблюдены. Пенсия, свободный доступ в парламент, какие-то земельные участки, в общем все, что полагается", - заявил Бжания журналистам.
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