В ЦБ рассказали, кого заинтересует гарантированный пенсионный план

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новая система добровольных пенсионных накоплений, которую планируется запустить в Новая система добровольных пенсионных накоплений, которую планируется запустить в России , заинтересует граждан с месячным доходом от 45 тысяч рублей на человека в семье, считает первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов

Осенью Банк России и Минфин представили гарантированный пенсионный план (ГПП), который после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. Планируется, что новая система предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагается также, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, а пенсионные накопления в ней будут государством гарантированы.

"Это будет стандартный пенсионный продукт, которым сможет воспользоваться любой гражданин. Безусловно, главный сдерживающий фактор востребованности пенсионных продуктов — невысокий уровень доходов. Поэтому, по нашему мнению, этот продукт в большей степени заинтересует граждан с месячным доходом где-то от 45 тысяч рублей на человека в семье", — сказал Швецов в интервью "Российской газете".

По его мнению, вряд ли те, у кого доход меньше, будут участвовать в этой схеме, поскольку у них не так много возможностей урезать текущее потребление. Кроме того, благодаря государственной пенсии и относительно низкой базе расчета, получается неплохой коэффициент замещения.

"Но граждан, у которых есть эти 45 тысяч регулярного дохода, будет гораздо больше, и у них будет больше и возможностей, и самое главное — потребностей поучаствовать в накоплении", — отметил он.

Швецов напомнил, что среди национальных целей, которые президент поставил перед правительством, есть две, объясняющие, почему появился этот продукт. Первая — сокращение в два раза уровня бедности, вторая — повышение пенсий темпами выше инфляции. По его словам, это означает, что людей, нуждающихся в дополнительных пенсионных накоплениях, будет все больше и больше.

"ГПП — не для богатых людей, а для среднего класса. Богатые используют семейные офисы, имеют индивидуальных доверительных управляющих. И я не думаю, что богатые люди придут и принесут в пенсионные фонды сотни миллиардов рублей", — добавил он.

По его мнению, в первые годы поступления пойдут преимущественно со счетов пенсионных накоплений, поэтому рассчитывать на серьезные дополнительные средства, которые граждане будут отчислять из своих зарплат, вряд ли возможно.