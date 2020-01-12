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https://ria.ru/20200112/1563346119.html
В ЦБ рассказали, кого заинтересует гарантированный пенсионный план
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РИА Новости

В ЦБ рассказали, кого заинтересует гарантированный пенсионный план

22:30 12.01.2020 (обновлено: 23:20 12.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новая система добровольных пенсионных накоплений, которую планируется запустить в России, заинтересует граждан с месячным доходом от 45 тысяч рублей на человека в семье, считает первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.
Осенью Банк России и Минфин представили гарантированный пенсионный план (ГПП), который после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. Планируется, что новая система предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагается также, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, а пенсионные накопления в ней будут государством гарантированы.

"Это будет стандартный пенсионный продукт, которым сможет воспользоваться любой гражданин. Безусловно, главный сдерживающий фактор востребованности пенсионных продуктов — невысокий уровень доходов. Поэтому, по нашему мнению, этот продукт в большей степени заинтересует граждан с месячным доходом где-то от 45 тысяч рублей на человека в семье", — сказал Швецов в интервью "Российской газете".

По его мнению, вряд ли те, у кого доход меньше, будут участвовать в этой схеме, поскольку у них не так много возможностей урезать текущее потребление. Кроме того, благодаря государственной пенсии и относительно низкой базе расчета, получается неплохой коэффициент замещения.
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"Но граждан, у которых есть эти 45 тысяч регулярного дохода, будет гораздо больше, и у них будет больше и возможностей, и самое главное — потребностей поучаствовать в накоплении", — отметил он.
Швецов напомнил, что среди национальных целей, которые президент поставил перед правительством, есть две, объясняющие, почему появился этот продукт. Первая — сокращение в два раза уровня бедности, вторая — повышение пенсий темпами выше инфляции. По его словам, это означает, что людей, нуждающихся в дополнительных пенсионных накоплениях, будет все больше и больше.

"ГПП — не для богатых людей, а для среднего класса. Богатые используют семейные офисы, имеют индивидуальных доверительных управляющих. И я не думаю, что богатые люди придут и принесут в пенсионные фонды сотни миллиардов рублей", — добавил он.

По его мнению, в первые годы поступления пойдут преимущественно со счетов пенсионных накоплений, поэтому рассчитывать на серьезные дополнительные средства, которые граждане будут отчислять из своих зарплат, вряд ли возможно.
"У нас с Минфином весьма скромные ожидания на первую пятилетку. А дальше будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько им удастся довести до работодателей и граждан то, как работает система и в чем ее преимущества и ценность для конкретного гражданина", — отметил он.
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Сергей ШвецовЦентральный Банк РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сколько можно, а? ПФР по круче "МММ" в десятки раз будет, если не в сотни! Разница только в том, ч то в "МММ" у людей было право выбора.... В случае с ПФР у людей особого выбора нет!
12 января, 22:56
Дмитрий Попов
1800203
"Безусловно, главный сдерживающий фактор востребованности пенсионных продуктов - невысокий уровень доходов. Поэтому, по нашему мнению, этот продукт в большей степени заинтересует граждан с месячным доходом где-то от 45 тысяч рублей на человека в семье" потрясающе))
12 января, 23:08
hhekpacob
1510001
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