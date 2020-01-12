Сурков встретился с лидерами абхазской оппозиции

"Сурков на территории посольства РФ встретился с (депутатом парламента республики Асланом) Бжания и (экс-кандидатом в президенты Абхазии Алхасом) Квициния. Там они и узнали об отставке Хаджимбы", - рассказал журналистам Шамба. Позже его слова подтвердил Бжания.