Сурков встретился с лидерами абхазской оппозиции

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков провёл встречу с лидерами абхазской оппозиции, сообщил оппозиционер, лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба.
"Сурков на территории посольства РФ встретился с (депутатом парламента республики Асланом) Бжания и (экс-кандидатом в президенты Абхазии Алхасом) Квициния. Там они и узнали об отставке Хаджимбы", - рассказал журналистам Шамба. Позже его слова подтвердил Бжания.
По словам Шамбы, стороны согласились с необходимостью действовать в правовом поле.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке, который вступил в силу немедленно.
Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>
Вчера, 22:01Биография Рауля Хаджимбы