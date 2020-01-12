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Сурков встретился с лидерами абхазской оппозиции
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РИА Новости

Сурков встретился с лидерами абхазской оппозиции

22:32 12.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков
Помощник президента РФ Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков провёл встречу с лидерами абхазской оппозиции, сообщил оппозиционер, лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба.
"Сурков на территории посольства РФ встретился с (депутатом парламента республики Асланом) Бжания и (экс-кандидатом в президенты Абхазии Алхасом) Квициния. Там они и узнали об отставке Хаджимбы", - рассказал журналистам Шамба. Позже его слова подтвердил Бжания.
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В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке, который вступил в силу немедленно.

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Рауль Хаджимба
Вчера, 22:01
Биография Рауля Хаджимбы
1352004
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Акции протеста в СухумеВладислав СурковЕдиная РоссияСергей ШамбаАбхазияРауль ХаджимбаРоссияСухумВ мире
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