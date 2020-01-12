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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-12T22:27+0300
https://ria.ru/20200112/1563346014.html
Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_0:294:2844:1894_1036x0_80_0_0_51f4e0f7a07ff2a94ccf98b0c558c412.jpg
РИА Новости

Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии

22:27 12.01.2020
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© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская армейская авиация провела очередное воздушное патрулирование в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
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Российские военные рассказали о маршрутах патрулирования в Сирии
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Бир-Шмандур – Мишрака – Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас", - сказал Боренков.
Кроме того, российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.
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