Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская армейская авиация провела очередное воздушное патрулирование в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Бир-Шмандур – Мишрака – Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас", - сказал Боренков.
Кроме того, российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.
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