Следственный комитет назвал мотив убийства главы центра "Э" Ингушетии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мотивом убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его профессиональная деятельность, сообщил зампредседателя СК РФ Игорь Краснов.
Он напомнил, что дело о покушении на Эльджаркиева в Ингушетии и убийство его вместе с братом в Москве расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК. Следствие установило причастность к преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц, которые пытались помешать офицеру пресечь их преступную деятельность.
"Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве", - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".
В начале декабря СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября - убийство Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря 2019 года проведена спецоперация, по результатам которой задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Всех их впоследствии арестовали.
6 декабря 2019, 15:19СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра "Э" Ингушетии