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Следственный комитет назвал мотив убийства главы центра "Э" Ингушетии
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РИА Новости

Следственный комитет назвал мотив убийства главы центра "Э" Ингушетии

22:16 12.01.2020
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© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев
Ибрагим Эльджаркиев
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мотивом убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его профессиональная деятельность, сообщил зампредседателя СК РФ Игорь Краснов.
Он напомнил, что дело о покушении на Эльджаркиева в Ингушетии и убийство его вместе с братом в Москве расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК. Следствие установило причастность к преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц, которые пытались помешать офицеру пресечь их преступную деятельность.
"Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве", - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".
В начале декабря СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября - убийство Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря 2019 года проведена спецоперация, по результатам которой задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Всех их впоследствии арестовали.
Кадры задержания членов ОПГ по делу об убийстве главы Центра Э Ингушетии
6 декабря 2019, 15:19
СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевИгорь КрасновСледственный комитет РФИнгушетияРоссияПроисшествия
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