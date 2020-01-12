Следственный комитет назвал мотив убийства главы центра "Э" Ингушетии

Он напомнил, что дело о покушении на Эльджаркиева в Ингушетии и убийство его вместе с братом в Москве расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК. Следствие установило причастность к преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц, которые пытались помешать офицеру пресечь их преступную деятельность.