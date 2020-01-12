Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке , сообщается на официальном сайте Роухани.

"Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", - заявил он, добавив, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением.

Роухани добавил, что проблемы Ближнего Востока должны решаться только странами региона путем политического диалога с уважением суверенитета каждого государства.

Президент Ирана также заявил, что необходимо восстановить безопасность и мир в регионе, чтобы не допустить трагических инцидентов в будущем.

"Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также позволить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасающих событий где-либо в мире", - сказал Роухани.

В свою очередь премьер-министр Швеции выразил соболезнования в связи с гибелью многих иранцев в результате крушения украинского Boeing, а также отметил, что он высоко ценит взятие Ираном ответственности за это. Лёвен призвал провести транспарентное расследование и объявил о готовности Швеции помочь.

Телефонный разговор состоялся после того, как военные Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский самолёт, приняв его за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.