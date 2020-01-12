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Конфликт США и Ирана
2020-01-12T22:22+0300
https://ria.ru/20200112/1563345759.html
Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке

22:22 12.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Роухани.
"Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", - заявил он, добавив, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением.
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Роухани добавил, что проблемы Ближнего Востока должны решаться только странами региона путем политического диалога с уважением суверенитета каждого государства.
Президент Ирана также заявил, что необходимо восстановить безопасность и мир в регионе, чтобы не допустить трагических инцидентов в будущем.
"Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также позволить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасающих событий где-либо в мире", - сказал Роухани.
В свою очередь премьер-министр Швеции выразил соболезнования в связи с гибелью многих иранцев в результате крушения украинского Boeing, а также отметил, что он высоко ценит взятие Ираном ответственности за это. Лёвен призвал провести транспарентное расследование и объявил о готовности Швеции помочь.
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Телефонный разговор состоялся после того, как военные Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский самолёт, приняв его за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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Конфликт США и ИранаBoeing 737-800Хасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныИранСШАУкраинаВ мире
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