Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Роухани.
"Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", - заявил он, добавив, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением.
Роухани добавил, что проблемы Ближнего Востока должны решаться только странами региона путем политического диалога с уважением суверенитета каждого государства.
Президент Ирана также заявил, что необходимо восстановить безопасность и мир в регионе, чтобы не допустить трагических инцидентов в будущем.
"Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также позволить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасающих событий где-либо в мире", - сказал Роухани.
В свою очередь премьер-министр Швеции выразил соболезнования в связи с гибелью многих иранцев в результате крушения украинского Boeing, а также отметил, что он высоко ценит взятие Ираном ответственности за это. Лёвен призвал провести транспарентное расследование и объявил о готовности Швеции помочь.
Телефонный разговор состоялся после того, как военные Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский самолёт, приняв его за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.