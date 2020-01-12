СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Как пояснил Краснов, расследование преступлений Захарченко, несмотря на вынесенный ему приговор, продолжается. В частности, выясняется, откуда взялась сумма в восемь миллиардов рублей, обнаруженная в квартире. По словам замглавы СК, полученные доказательства указывают на то, что экс-полковник получил эти средства в виде взяток.