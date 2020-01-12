СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Как пояснил Краснов, расследование преступлений Захарченко, несмотря на вынесенный ему приговор, продолжается. В частности, выясняется, откуда взялась сумма в восемь миллиардов рублей, обнаруженная в квартире. По словам замглавы СК, полученные доказательства указывают на то, что экс-полковник получил эти средства в виде взяток.
В частности, устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения экс-полковником взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 году за взяточничество. Большой резонанс дело получило после того, как в квартире сестры полковника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября он отправился отбывать срок в Мордовию.
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