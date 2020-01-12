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Персонал США не пострадал при обстреле авиабазы в Ираке
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РИА Новости

Персонал США не пострадал при обстреле авиабазы в Ираке

22:11 12.01.2020
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© AP Photo / Shakh AivazovСолдаты армии США на учениях в Европе
Солдаты армии США на учениях в Европе
© AP Photo / Shakh Aivazov
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Персонал США не пострадал в результате обстрела базы военно-воздушных сил Ирака "Балад", где размещен американский контингент, сообщил РИА Новости представитель Центрального командования США.
"Никто из персонала коалиции не пострадал", - ответил на запрос РИА Новости представитель Центкома.
Ранее военный источник РИА Новости сообщил, что база военно-воздушных сил Ирака "Балад" в провинции Салах-эд-Дин на севере страны подверглась в воскресенье обстрелу. По его словам, по меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" из неизвестного источника попали по базе "Балад" в провинции Салах-эд-Дин. Это привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, двое из них - офицеры, добавил собеседник агентства.
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