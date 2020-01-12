Персонал США не пострадал при обстреле авиабазы в Ираке

Ранее военный источник РИА Новости сообщил, что база военно-воздушных сил Ирака "Балад" в провинции Салах-эд-Дин на севере страны подверглась в воскресенье обстрелу. По его словам, по меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" из неизвестного источника попали по базе "Балад" в провинции Салах-эд-Дин. Это привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, двое из них - офицеры, добавил собеседник агентства.