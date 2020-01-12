Лидер абхазской оппозиции заявил о преодолении кризиса в республике

СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания отметил роль замсекретаря Совбеза России Рашида Нургалиева и помощника президента РФ Владислава Суркова в преодолении политического кризиса в республике.
"Можно констатировать, что политический кризис преодолен, все стороны проявили благоразумие. Отдельно хочется отметить положительную роль Российской Федерации, в том числе участие Рашида Нургалиева и Владислава Суркова", - заявил Бжания журналистам.
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