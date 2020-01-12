В Ираке согласились на установку памятника на месте гибели Сулеймани

Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице

БАГДАД, 12 янв - РИА Новости. Министерство культуры Министерство культуры Ирака в воскресенье дало разрешение на установку памятника на месте гибели замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани , сообщил член комитета парламента по культуре и туризму Али аль-Хмейдауи.

В полученном РИА Новости пресс-релизе депутат сообщил, что предложил минкультуры установить на месте гибели Сулеймани и Мухандиса рядом с аэропортом Багдада монумент в память об инциденте, унесшем жизнь и генерала - гостя Ирака.

"После встречи с министром культуры была достигнута договорённость об установке памятника. Министр поручил Генеральному управлению искусств сформировать комиссию, объявить тендер и координироваться с ассоциацией скульпторов по этому вопросу", - сообщил аль-Хмейдауи.

Он отметил, что конкретное место для памятника будет выбрано в ходе консультаций Управления гражданской авиации, шиитского ополчения и Управления безопасности Багдада.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.