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В Ираке согласились на установку памятника на месте гибели Сулеймани
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РИА Новости

В Ираке согласились на установку памятника на месте гибели Сулеймани

21:56 12.01.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровВышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
© РИА Новости / Антон Быстров
БАГДАД, 12 янв - РИА Новости. Министерство культуры Ирака в воскресенье дало разрешение на установку памятника на месте гибели замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил член комитета парламента по культуре и туризму Али аль-Хмейдауи.
В полученном РИА Новости пресс-релизе депутат сообщил, что предложил минкультуры установить на месте гибели Сулеймани и Мухандиса рядом с аэропортом Багдада монумент в память об инциденте, унесшем жизнь и генерала - гостя Ирака.
"После встречи с министром культуры была достигнута договорённость об установке памятника. Министр поручил Генеральному управлению искусств сформировать комиссию, объявить тендер и координироваться с ассоциацией скульпторов по этому вопросу", - сообщил аль-Хмейдауи.
Он отметил, что конкретное место для памятника будет выбрано в ходе консультаций Управления гражданской авиации, шиитского ополчения и Управления безопасности Багдада.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.
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