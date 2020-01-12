Лидер абхазской оппозиции предположил, кто станет и.о. президента

В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке, который вступил в силу немедленно.

"Исполнять обязанности, скорее всего, будет Валерий Бганба. Специалисты-правоведы говорят, что да", - заявил Бжания РИА Новости.

По его словам, сессия парламента по вопросу исполняющего обязанности президента может состояться вечером в воскресенье или в понедельник.