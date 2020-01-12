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Лидер абхазской оппозиции предположил, кто станет и.о. президента
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РИА Новости

Лидер абхазской оппозиции предположил, кто станет и.о. президента

21:59 12.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции, депутат парламента республики Аслан Бжания предположил, что исполнять обязанности президента будет премьер Валерий Бганба.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке, который вступил в силу немедленно.
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"Исполнять обязанности, скорее всего, будет Валерий Бганба. Специалисты-правоведы говорят, что да", - заявил Бжания РИА Новости.
По его словам, сессия парламента по вопросу исполняющего обязанности президента может состояться вечером в воскресенье или в понедельник.
Ранее юрист Саида Шамба заявила РИА Новости, что спикер парламента Абхазии, согласно закону, должен исполнять обязанности главы республики после отставки президента. Спикером является Валерий Кварчия.

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