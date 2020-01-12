Сенатор Морозов положительно оценил решение Хаджимбы об отставке

Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Решение Решение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента Абхазии открывает путь к политическому урегулированию в республике, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку, заявил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития. Вопрос об участии Хаджимбы в выборах пока не решен.

"Поступок Хаджимбы можно оценить как открывающий путь к политическому решению конфликта. Оппозиция, на мой взгляд, будет вынуждена также согласиться на политические методы урегулирования кризиса через новые выборы", - сказал Морозов.