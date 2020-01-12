Юрист рассказала, кто должен исполнять обязанности президента Абхазии

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Юрист Саида Шамба заявила РИА Новости, что спикер парламента Абхазии, согласно закону, должен исполнять обязанности главы республики после отставки президента.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, документ вступает в силу немедленно.
"Временно исполнять обязанности президента Абхазии будет спикер парламента", - сказала Шамба.
Спикером является Валерий Кварчия.
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