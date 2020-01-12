Трамп не имеет права "позорить" персидский язык, заявили в МИД Ирана

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, делая отсылку к заявлению президента США Дональда Трампа на фарси, заявил, что "грязные языки" не имеют права "позорить" персидский язык.
В субботу Трамп в Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси. Он назвал иранцев страдающим, но храбрым народом, добавив: "Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью".
دولت ایران باید به گروههای حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار دوباره ی معترضان مسالمت آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره گر این اتفاقات است.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2020 г.
"Руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и террором иранской нации, не имеют права позорить древний персидский язык. Кстати, вы на самом деле "стоите" с миллионом иранцев, чьих героя вы только что убили, или вы "стоите против" них?!" - написал Мусави в Twitter.
Сотни студентов собрались в субботу у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, сообщает агентство Fars. Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию, от 700 до тысячи студентов начали скандировать "радикальные лозунги", в которых требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе.
Как сообщает агентство, участники акции демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Отмечается, что позднее собравшихся разогнала полиция.