Трамп не имеет права "позорить" персидский язык, заявили в МИД Ирана

В субботу Трамп в Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси. Он назвал иранцев страдающим, но храбрым народом, добавив: "Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью".