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Музей в Одессе ограбили дважды за выходные
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РИА Новости

Музей в Одессе ограбили дважды за выходные

21:18 12.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Неизвестные дважды ограбили музей "Пороховая башня" в Одессе, о первом случае музей заявил в субботу, о втором - в воскресенье, сообщила пресс-служба музея.
"Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и ещё пару менее ценных вещиц. Всё разбросали и зачем-то разбили окно", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице музея в Facebook.
Однако в воскресенье руководитель "Пороховой башни" Артур Погосян сообщил, что музей ограбили снова. "Они вернулись. Взломаны ещё две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат всё. Надо думать об охране", - написал он в Facebook.
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