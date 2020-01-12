Музей в Одессе ограбили дважды за выходные

"Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и ещё пару менее ценных вещиц. Всё разбросали и зачем-то разбили окно", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице музея в Facebook.

Однако в воскресенье руководитель "Пороховой башни" Артур Погосян сообщил, что музей ограбили снова. "Они вернулись. Взломаны ещё две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат всё. Надо думать об охране", - написал он в Facebook.