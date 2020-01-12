Из загоревшегося в Тверской области отеля эвакуировали 50 человек

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Порядка 50 человек эвакуировали из гостиничного комплекса "Ривер Клаб" в Конаково Тверской области, площадь возгорания на кровле здания составляет 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Персонал - 50 человек - вышел до прибытия пожарных подразделений. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, площадь возгорания на кровле комплекса составляет 20 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 60 человек и 21 единица техники.