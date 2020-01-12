Из загоревшегося в Тверской области отеля эвакуировали 50 человек

"Персонал - 50 человек - вышел до прибытия пожарных подразделений. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом

В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом

По его словам, площадь возгорания на кровле комплекса составляет 20 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 60 человек и 21 единица техники.