Силовики и оппозиция разошлись от резиденции президента Абхазии

СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Силовики и сторонники оппозиции разошлись от резиденции президента Абхазии после объявления Рауля Хаджимбы об отставке с поста главы республики, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ об отставке, заявил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц. По его словам, документ вступает в силу немедленно.
Сторонники оппозиции встретили новость об отставке Хаджимбы стрельбой в воздух. Они пошли колоннами в центр города.
После этого территорию резиденции покинула колонна автомобилей силовиков.
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