Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T20:54+0300
https://ria.ru/20200112/1563344592.html
Силовики и оппозиция разошлись от резиденции президента Абхазии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156323/43/1563234316_0:318:3075:2048_1036x0_80_0_0_6b77836842572d3ccb58a3e63f9f6c61.jpg
РИА Новости

Силовики и оппозиция разошлись от резиденции президента Абхазии

20:54 12.01.2020
364
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Силовики и сторонники оппозиции разошлись от резиденции президента Абхазии после объявления Рауля Хаджимбы об отставке с поста главы республики, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ об отставке, заявил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц. По его словам, документ вступает в силу немедленно.
Сторонники оппозиции встретили новость об отставке Хаджимбы стрельбой в воздух. Они пошли колоннами в центр города.
После этого территорию резиденции покинула колонна автомобилей силовиков.
Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
10 января, 09:51
Власть в Абхазии сменится демократическим путем, считает эксперт
200006
Обсудить 1
Акции протеста в СухумеАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
Юрист рассказала, кто должен исполнять обязанности президента Абхазии
Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
Сенатор Морозов положительно оценил решение Хаджимбы об отставке
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран к диалогу по СВПД
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии ушел в отставку
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Канады: группа расследования по Boeing соберется до 14 января
Аслан Бжания
Лидер абхазской оппозиции предположил, кто станет и.о. президента
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Сотни протестующих выдвинулись к госдаче президента Абхазии
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Владислав Сурков прибыл в Абхазию
Аслан Бжания
Лидер абхазской оппозиции заявил о преодолении кризиса в республике
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Хаменеи призвал страны региона к более тесному сотрудничеству
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Италия предложила ввести в Ливию европейских миротворцев
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Музей в Одессе ограбили дважды за выходные
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Ираке согласились на установку памятника на месте гибели Сулеймани
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
У резиденции президента Абхазии собрались несколько сотен протестующих
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Здание администрации президента Абхазии передали госслужбе охраны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Хафтара и Сарраджа
09:49В украинском селе четыре человека утонули в автомобиле, упавшем в пруд
09:47В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными
09:47В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
Лента новостейМолния