МИД Канады: группа расследования по Boeing соберется до 14 января

"По состоянию на это утро визы были выданы шести другим членам группы, в настоящее время находящимся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности на транспорте. Завтра они отправятся в Иран... Группа быстрого реагирования на месте (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) полностью соберётся для своей важнейшей работы до 14 января", - написал министр.