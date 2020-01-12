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МИД Канады: группа расследования по Boeing соберется до 14 января
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РИА Новости

МИД Канады: группа расследования по Boeing соберется до 14 января

20:48 12.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил в своём Twitter в воскресенье, что Иран выдал ещё восемь виз канадцам для участия в расследовании катастрофы украинского самолета.
Таким образом, Иран выдал 11 виз, группа полностью соберётся для работы в Иране до 14 января, добавил министр.
"По состоянию на это утро визы были выданы шести другим членам группы, в настоящее время находящимся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности на транспорте. Завтра они отправятся в Иран... Группа быстрого реагирования на месте (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) полностью соберётся для своей важнейшей работы до 14 января", - написал министр.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныМИД КанадыВ мире
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