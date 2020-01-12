Президент Абхазии ушел в отставку

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Рауль Хаджимба подал в отставку с поста президента Абхазии, заявил вице-президент республики Аслан Барциц.
"Да, во имя того, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была, он принял решение подписать соответствующий документ", — отметил он.
Документ вступает в силу немедленно. Что касается возможного участия Хаджимбы в повторных выборах, Барциц ответил: "Это мы решим".
В свою очередь, лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания отметил роль замсекретаря Совбеза России Рашида Нургалиева и помощника президента Владислава Суркова в преодолении политического кризиса в республике.
Ситуация в Абхазии
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Позднее ЦИК назначил повторные выборы на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.
Перед этим парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе.
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