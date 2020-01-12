Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T00:20+0300
https://ria.ru/20200112/1563343679.html
Источник сообщил об обстреле военной базы на севере Ирака
https://cdn22.img.ria.ru/images/155953/53/1559535359_0:405:2795:1978_1036x0_80_0_0_d14de46db3bc13030f9b164a150b3f11.jpg
РИА Новости

Источник сообщил об обстреле военной базы на севере Ирака

20:16 12.01.2020 (обновлено: 00:20 13.01.2020)
28019
© РИА Новости / Виталий БелоусовБойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ДОХА, 12 янв — РИА Новости. Военная база Балад на севере Ирака, где размещен американский контингент, подверглась обстрелу, сообщил источник РИА Новости.

"По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" <...> попали по базе Балад в провинции Салах-эд-Дин, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, среди них двое офицеров", — отметил он.

Позднее представитель Центрального командования США сообщил РИА Новости, что пострадавших в результате обстрела нет.
Третьего января США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. При этом никто из американцев не погиб.
Протесты в Ираке
Вчера, 16:06
В Ираке в ходе протестов пострадали 48 полицейских и 11 демонстрантов
276171414223
Обсудить 25
ВВС ИракаИракВ мире
Популярные комментарии
Где же хваленая, американская ПРО?
12 января, 20:32
Igor Kuznetcov
59630403
Я так полагаю американские военные расформированы по иракским квартирам, а иракцы расселены по их базам.
12 января, 20:45
Паночка Пандочка
45661002
Рекомендуем
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
В Австрии выступили против санкций по "Северному потоку — 2"
Снос градирни атомной электростанции в Кобленце, Германия
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
Военнослужащие армии США
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии ушел в отставку
Военнослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Мисс Америка 2004 Эрика Данлап
"Мисс Америка" — у всех истерика: самые эмоциональные кадры с конкурса
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран. 11 января 2020
МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49В украинском селе четыре человека утонули в автомобиле, упавшем в пруд
09:47В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными
09:47В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
Лента новостейМолния