Источник сообщил об обстреле военной базы на севере Ирака

"По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" <...> попали по базе Балад в провинции Салах-эд-Дин, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, среди них двое офицеров", — отметил он.

Третьего января США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. При этом никто из американцев не погиб.