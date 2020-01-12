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Конфликт США и Ирана
2020-01-12T20:17+0300
https://ria.ru/20200112/1563343625.html
Хаменеи призвал страны региона к более тесному сотрудничеству
https://cdn24.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_0:30:2500:1436_1036x0_80_0_0_3910ffcc8ba019725519c826df8928c4.jpg
РИА Новости

Хаменеи призвал страны региона к более тесному сотрудничеству

20:17 12.01.2020
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что в нынешней ситуации страны региона должны находиться в более тесном контакте, говорится в заявлении на сайте иранского лидера.
"Нынешняя ситуация в регионе все больше и больше нуждается в укреплении связей между странами региона и не должна подвергаться внешнему влиянию. Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, и президент также прямо заявлял, что Иран готов к более тесному сотрудничеству со странами региона ", - заявил Хаменеи.
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Он также назвал текущую ситуацию в регионе "неподобающей", добавив, что причиной этого являются "коррумпированные США и их товарищи".
"Единственный способ справиться с этим (ситуацией в регионе – ред.) - опираться на сотрудничество стран региона", - заявил он.
Эмир Катара выразил полное согласие со словами Хаменеи о расширении регионального сотрудничества и заявил, что "необходимо провести всеобъемлющие переговоры между странами региона".
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье прибыл с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц. Ранее он уже встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани.
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Конфликт США и ИранаТамим бен Хамад Аль ТаниКатарИранАли ХаменеиВ мире
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