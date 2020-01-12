Хаменеи призвал страны региона к более тесному сотрудничеству

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что в нынешней ситуации страны региона должны находиться в более тесном контакте, говорится в заявлении на сайте иранского лидера.
"Нынешняя ситуация в регионе все больше и больше нуждается в укреплении связей между странами региона и не должна подвергаться внешнему влиянию. Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, и президент также прямо заявлял, что Иран готов к более тесному сотрудничеству со странами региона ", - заявил Хаменеи.
Он также назвал текущую ситуацию в регионе "неподобающей", добавив, что причиной этого являются "коррумпированные США и их товарищи".
"Единственный способ справиться с этим (ситуацией в регионе – ред.) - опираться на сотрудничество стран региона", - заявил он.
Эмир Катара выразил полное согласие со словами Хаменеи о расширении регионального сотрудничества и заявил, что "необходимо провести всеобъемлющие переговоры между странами региона".
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье прибыл с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц. Ранее он уже встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани.