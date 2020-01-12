Хаменеи призвал страны региона к более тесному сотрудничеству

США хотят, чтобы Иран "вел себя как нормальная страна", заявил Помпео

США хотят, чтобы Иран "вел себя как нормальная страна", заявил Помпео

"Единственный способ справиться с этим (ситуацией в регионе – ред.) - опираться на сотрудничество стран региона", - заявил он.

Эмир Катара выразил полное согласие со словами Хаменеи о расширении регионального сотрудничества и заявил, что "необходимо провести всеобъемлющие переговоры между странами региона".

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье прибыл с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц. Ранее он уже встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани.